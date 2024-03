Ny studie: Røykeslutt kan forlenge levealderen med tolv år

– Det er aldri for sent å slutte å røyke. Jeg har inntrykk av at mange som har røykt i 30 år og lengre, tror det ikke nytter, men den myten kan vi avlive, sier Inger Torhild Gram, lege og professor i forebyggende medisin ved UiT Norges arktiske universitet, til VG.

Hun er en av forskerne bak en ny studie om røyking og levetid som nylig ble publisert i det anerkjente tidsskriftet New England Journal of Medicine Evidence.

Studien viser at de som har røykt siden de var i tenårene, men som slutter før de er 40 år, kan forlenge levealderen med i gjennomsnitt tolv år. Dersom man slutter i alderen 40-49 år, kan man forlenge levealderen med seks år i gjennomsnitt.

Selv de som sluttet å røyke i alderen 50-59 år, kan få gevinst på så mye som to og et halvt år i ekstra leveår, sammenlignet med hvis de fortsatte å røyke.

– Det hjelper å slutte uansett alder. Helsegevinsten kommer veldig raskt etter at du har sluttet å røyke, sier Gram.

Rundt 320.000 nordmenn mellom 16 og 74 år røyker daglig, ifølge Helsedirektoratet.

Les også: Nav-analyse: Derfor har kvinner høyere sykefravær enn menn