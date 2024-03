Mange unge kvinner er verken i jobb eller skole

9,2 prosent av menn og 9,7 prosent av kvinner i alderen 15 til 29 år står utenfor arbeid, utdanning og opplæring, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

– Begge kjønn deler samfunnsproblemer vi må jobbe med, sier assisterende direktør Gro Tjore i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse i en pressemelding.

I 2022 var det over 23.500 unge kvinner som ikke hadde bestått videregående skole – og som har falt utenfor.

– Ved å bestå videregående øker sannsynligheten drastisk for å få jobb, komme inn på boligmarkedet og skape et godt liv for seg selv, sier Tjore.