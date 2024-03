Kvinner som støtter Israel, fikk ikke gå i kvinnetoget i Oslo

Gruppen ble hindret i å delta i 8. mars-toget, opplyser Oslo-politiets innsatsleder Tore Barstad til NRK.

– De ble fysisk hindret av andre deltakere i toget, og de fikk etter hvert beskjed av arrangementskomiteen om at de ikke fikk delta i toget med de parolene som de hadde, opplyser han.

Ifølge Vårt Land oppsto det knuffing mellom Israel- og Palestina-aktivister under markeringen av den internasjonale kvinnedagen på Youngstorget i Oslo.

Til VG opplyser politiet at partene løste opp i problemene selv.

Det Mosaiske Trossamfund opplyser at det var en gruppe jøder som deltok i markeringen, og at det var de som ble hindret i å delta.

Gruppen skal ha hatt med bannere som blant annet omtaler vold mot kvinner utført under terroraksjonen utført av Hamas 7. oktober i fjor. Andre holdt opp bannere med teksten «#MeTooUnlessUrAJew».

– Det er en svart dag for kvinner i Norge, for demokratiet i Norge, for jøder og for alle som bryr seg om menneskeverd, sier styreleder Ronen Bahar i Det Mosaiske Trossamfund til Vårt Land.

