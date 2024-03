Etikkrådet vurderer å kaste selskaper ut av oljefondet

– Situasjonen på bakken i Gaza og på Vestbredden har utviklet seg på en dramatisk måte. Vi vurderer derfor nå å utelukke enkeltselskaper fra fondet, sier rådsmedlem Cecilie Hellestveit til TV 2.

Det uavhengige Etikkrådet har ansvar for å vurdere om deres investeringer er i tråd med de etiske retningslinjene fra Finansdepartementet. Rådet skal blant annet anbefale utelukkelse av selskaper som er involvert på en måte som bidrar til brudd på krigens folkerett.

– Dette er i tråd med endringen av våre retningslinjer fra 2021. Vi følger nøye og løpende med på situasjonen, legger Hellestveit til.

Hun sier til VG at det kan ta fra tre måneder til et år før de bestemmer seg for hvilke selskaper de ønsker å utelukke.

Kommunikasjonssjef Line Aaltvedt sier til TV 2 at selskaper som opererer i krig og konfliktområder, har en økt risiko for å medvirke til menneskerettighetsbrudd og brudd på folkeretten, og at oljefondet derfor har også et særlig ansvar for å gjennomføre aktsomhetsvurderinger.

I september 2021 ble blant annet Ashtrom Group Ltd, Electra Ltd og Elco Ltd utelukket på grunn av selskapenes aktiviteter tilknyttet israelske bosetninger på den okkuperte Vestbredden.

Torsdag gikk regjeringen ut og advarte norske bedrifter mot «handel og næringsvirksomhet» som bidrar til å opprettholde ulovlige israelske bosetninger. Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) understreket at dette også gjelder investeringer.

Flere banker er i gang med å vurdere sine investeringer i Israel for å se om noen selskaper skal ekskluderes.

