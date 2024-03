SV stemmer mot sitt eget Eurovision-forslag: – Ser ikke lenger behovet

Av Marius Helge Larsen/NTB

– Ettersom kulturministeren ga oss et oppklarende og godt svar på hvordan NRK skal forholde seg til dette, ser ikke SV lenger behov for å fremme forslaget, sier SVs Kathy Lie til NTB.

Dermed er det ikke mye igjen av initiativet som partiet lanserte midt under den norske MGP-finalen lørdag 3. februar:

– Vi vil be regjeringen om å instruere NRK til å ta initiativ til å utestenge Israel av Eurovison, het det i pressemeldingen SV sendte ut.

Bakgrunnen var Israels krigføring på Gaza.

Revidert versjon

Utspillet ble raskt møtt med kritikk og ble beskyldt for å gripe inn i NRKs uavhengighet. Da SV formelt leverte forslaget til Stortinget, var det også med en helt annen ordlyd:

– Stortinget ber regjeringen gjøre det klart overfor NRK at de står fritt til å jobbe for en utestengelse av Israel fra årets finale i Eurovision Song Contest, foreslo partiet.

SV forklarte overfor Aftenposten at endringen skyldtes at det hadde skjedd en tabbe i kommunikasjonsavdelingen da den første pressemeldingen ble sendt ut.

Dropper alt

Nå er det klart SV heller ikke vil stemme for det endelige forslaget de selv fremmet.

Saken ble tirsdag ferdig behandlet i familie- og kulturkomiteen på Stortinget. I innstillingen går en samlet komité inn for å skrote forslaget, inkludert SVs medlem i komiteen, Kathy Lie.

– Vi er glade for at kulturministeren er så tydelig på NRKs uavhengighet som kringkaster, og at de derfor gjør helt egne vurderinger på hvordan de forholder seg til både den europeiske kringkastingsunionen og den politiske situasjonen i verden og Norge, sier Lie.

Det var Lie som fremmet forslaget i Stortinget sammen med Ingrid Fiskaa og partileder Kirsti Bergstø.Etter planen skal boikott-forslaget behandles i Stortinget 19. mars, og det ligger da altså an til å bli enstemmig nedstemt.

Demonstrasjoner

Aktivister, artister og musikerorganisasjoner i Norge og en rekke andre land har i opprop og aksjoner krevd at Israel utestenges fra Eurovision Song Contest som følge av landets krigføring i Gaza.

Finalen går av stabelen i Malmö i begynnelsen av mai.

NRK har sagt at de ikke kan ta initiativ til en kulturboikott, og at det eventuelt er Stortinget eller regjeringen som må bestemme det.

Regjeringen har på sin side gjort det klart at de ikke kommer til å blande seg inn i saken.

