Rødt og SV ber oljefondet følge opp Israel-signaler fra regjeringen

– Rødt forventer å se en konkret plan fra Norges Bank for å trekke seg ut av slike investeringer, i tråd med regjeringens fraråding, sier utenrikspolitisk talsperson Bjørnar Moxnes i Rødt til NTB.

Torsdag morgen gikk regjeringen ut og advarte norske bedrifter mot «handel og næringsvirksomhet» som bidrar til å opprettholde ulovlige israelske bosetninger.

Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) understreker at dette også gjelder investeringer, men han har sagt at det er opp til oljefondets etiske råd å vurdere om det får konsekvenser for fondet.

– Håper på handling

– Etter Russlands invasjon av Ukraina instruerte regjeringen Norges Bank om å selge seg helt ut av Russland. Det stemmer altså ikke at man bare må folde hendene og håpe på handling fra Etikkrådet i oljefondets administrasjon. Regjeringen kan handle om de vil, sier Moxnes.

Også SV-leder Kirsti Bergstø forventer at oljefondet trekker seg ut av eventuelle investeringer som bidrar til Israels okkupasjon.

– Bosetningene har økt dramatisk i omfang, og volden mot palestinerne på Vestbredden er helt uakseptabel, sier hun.

Bergstø skulle samtidig ønske at regjeringen gjorde mer i saken.

– De legger seg fortsatt på et for lavt tiltaksnivå. Israel er i ferd med å annektere hele Vestbredden, og det er snart ikke noe land som gjenstår til å bygge en palestinsk stat, sier hun.

Krav om ansvarlig forvaltning

Oljefondet skriver til NTB at de forventer at selskapene de investerer i, respekterer menneskerettighetene.

– Mandatet fra Finansdepartementet stiller krav til ansvarlig forvaltning, blant annet at vi skal utarbeide prinsipper i tråd med internasjonalt anerkjente prinsipper og standarder, opplyser kommunikasjonssjef Line Aaltvedt.

Det uavhengige Etikkrådet har ansvar for å vurdere om fondets investeringer er i tråd med retningslinjene fra Finansdepartementet.

– Basert på Etikkrådets tilrådninger har Norges Bank utelukket flere selskaper på grunn av alvorlige krenkelser av individers rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner. Dette inkluderer blant annet Ashtrom Group Ltd, Electra Ltd og Elco Ltd i september 2021 med bakgrunn i selskapenes aktiviteter tilknyttet israelske bosetninger på Vestbredden, skriver Aaltvedt.

