Norge gir opptil 1,6 milliarder kroner til artilleriammunisjon til Ukraina

– Dette er et initiativ for å få fortgang i å sikre Ukraina nødvendig ammunisjon til å stå imot det russiske angrepet. Tsjekkia har samlet støtte fra flere land, og det norske bidraget vil gjøre at initiativet er fullfinansiert, slik at det kan igangsettes, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til NTB.

Han snakket med Tsjekkias president Peter Pavel torsdag morgen og ga beskjed om at Norge gir inntil 1,6 milliarder kroner. Pengene kommer fra Nansen-programmet.

Pengene skal gå til å kjøpe inn ammunisjon som allerede er produsert. Det kommer på toppen av initiativ for å øke produksjonen av ammunisjon for å hjelpe Ukraina med stå imot de russiske styrkene.

Støre mener at det siste bidraget vil ha stor betydning for situasjonen på bakken. Behovet for ammunisjon er akutt, påpeker han.

– I dag legger jo mangel på ammunisjon begrensninger på Ukrainas mulighet til å forsvare seg selv. Dette er med på å gi dem handlingsfrihet til å stå imot et veldig brutalt angrep, sier Støre.

Han kan ikke si hvor raskt ammunisjonen kommer fram til ukrainerne.

– Meningen er at det skal kunne skje fort.

En million granater

Tsjekkias plan er å skaffe opptil én million 155 mm artillerigranater og andre typer artilleriammunisjon til Ukraina. Initiativet avhenger av at flere allierte går sammen om finansiering, ifølge regjeringen.

Regjeringen har tidligere satt av inntil 2 milliarder kroner for å øke produksjonskapasiteten i den norske forsvarsindustrien.

– Prekært

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) sier behovet for artilleriammunisjon er prekært.

– Norge har donert 155 mm artilleriammunisjon til Ukraina i flere omganger siden fullskalainvasjonen startet for drøye to år siden. Vi har donert komplette granater fra Forsvarets egen lagerbeholdning, og vi har samarbeidet med Danmark for å sette sammen granater med delkomponenter fra begge land, sier han i en pressemelding.

Han håper norsk og europeisk støtte til det tsjekkiske initiativet bidrar til at Ukraina får store mengder ny ammunisjon så raskt som mulig.

Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) mener bidraget er betydelig.

– Russlands folkerettsstridige angrepskrig mot Ukraina forblir Norges største sikkerhetspolitiske utfordring. Ingen andre kriser eller konflikter har potensial til å påvirke Norges sikkerhet i samme grad. Det er derfor avgjørende for Ukraina og for vår egen sikkerhet at Norge fortsetter å støtte Ukrainas forsvarskamp gjennom militær og sivil støtte, sier han.

