Kritikerprisene i litteratur: Vigdis Hjorth slo til for tredje gang

Kritikerprisen for beste voksenbok tilfalt Vigdis Hjorth for hennes nyeste roman «Gjentakelsen». Ifølge juryen hadde de fire glitrende kandidater å velge mellom, de andre tre var Pedro Carmona-Alvarez, Erlend O. Nødtvedt og Maria Navarro Skaranger, men de landet altså på Vigdis Hjorth.

– Vi kan slå fast at Hjorth gjentar seg selv på fantastisk, sjelerystende og knusende vis. I sine litterær-arkeologiske utgravinger er det som om hun jobber med stadig mykere pensel, der hun børster seg nedover og innover i sjelens dyp, og funnene hennes trer tydeligere og tydeligere fram for leseren. Slik berører Hjorth stadig flere lesere i alle aldersgrupper, skriver juryen i sin begrunnelse.

Første debutant vant

Litteraturkritikerprisene for fjorårets utgivelser ble delt ut på Litteraturhuset i Oslo torsdag ettermiddag. Bak står Norsk kritikerlag, som blant sine egne kåret Live Lundh til Årets litteraturkritiker.

Det skjer for hennes innsats i blant annet Morgenbladet, der hun har fått plass til å utvikle sin egen stil – som juryen kaller «en resonnerende, åpen og drøftende form for kritikk, der hun altså ofte bruker det personlige jeget aktivt».

Kritikerprisen for beste sakprosabok for voksne gikk til legen og historikeren Ketil Slagstad for «Det ligger i blodet. Epidemien som forandret Norge», som skildrer historien om aids i Norge, fra de aller første sykdomstilfellene i 1983 fram til en behandling forelå drøyt ti år senere.

Han er den første bokdebutanten som vinner prisen, etter å ha danket ut blant andre Ivo de Figuereido og første bind av hans store Munch-biografi. Juryen mener Slagstads prosa «kombinerer akademisk grundighet med en betydelig evne til å fortelle levende og engasjerende».

– Uironisk

Vinner av Kritikerprisen for beste oversettelse gikk til Marit Bjerkeng for hennes arbeid med «Rytterarmeen» av Isaak Babel, der hun ifølge juryen har brukt «både leksikalsk kunnskap som poetisk sensibilitet i sin forpliktelse på å skrive fram for oss den virkeligheten originalens forfatter har skrevet fram for henne».

Kritikerprisen for beste barne- og ungdomsbok var det Anja Dahle Øverbye som stakk av med for sin «Tarjei, 13 år», av juryen beskrevet som en bok med et særegent uttrykk: «Det er noe så sjeldent som en uironisk bok, der følelser som presser på i kroppen – følelser langs hele registeret – blir tatt på største alvor. Tegnestilen er personlig og velutviklet, og uttrykkssterk».

