Regjeringen vil gi lærere større mulighet til å gripe inn overfor elever

Regjeringen vil åpne for at lærerne skal kunne gripe inn når en elev sjikanerer andre elever aller ansatte verbalt. De skal også kunne gripe inn når elever ødelegger undervisningen for hele klassen, skriver NRK.

Daværende kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) sendte i mai ut forslag til regler om avverging av skade og bruk av fysisk inngripen i ny opplæringslov på høring.

– I lys av de høringsinnspillene som har kommet inn, har vi sett behov for et forslag som handler om ansattes mulighet til å gripe inn ved verbale angrep på andre, eller og ved forstyrrelser i undervisningen som forstyrrer elevenes læringsmiljø og ansattes arbeidsvilkår, sier Nordtun til NRK.

Regjeringen sender ut sitt forslag på høring. Deretter skal Stortinget ta stilling til om lærere skal kunne gjøre mot elevene sine det samme som foreldrene ville hatt anledning til å gjøre mot barna sine, slik Nordtun presenterer.

