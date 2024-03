LO ønsker bedre samarbeid i kampen mot partnervold

– For mange voldsutsatte kvinner er arbeidsplassen et slags fristed. Arbeidsgivere, tillitsvalgte og andre i arbeidslivet må få økt kunnskap om vold mot kvinner og hvordan man stiller de riktige spørsmålene hvis man mistenker noe. De må også kjenne til hjelpetiltakene, slik at de kan vise til riktige steder for å få hjelp, sier Lødrup til Klassekampen.

Ifølge avisen har én av ti kvinner i Norge vært utsatt for alvorlig fysisk vold fra kjæreste, partner eller ekspartner.

Lødrup mener økonomisk frihet og arbeid er blant de viktigste tiltakene for å komme seg ut av et voldelig forhold.

– Uten økonomisk frihet vil det være vanskeligere å gå fra en voldelig mann. Men man kan også snu på det: Opplever man vold i hjemmet, påvirker det deg på jobb og kan føre til økt fravær. Kvinner som utsettes for vold i nære relasjoner, har større sjanse for å falle ut av arbeidslivet og på den måten bli enda mer fanget i det voldelige forholdet, sier førstesekretæren.

