Journalister i Varden får beskyttelse etter trusler

– Truslene ble videreformidlet til meg gjennom en tredjeperson. De gikk ut på at en konkret person ønsket å drepe meg og brenne ned Varden-bygget, sier redaktør Tom Erik Thorsen til NRK.

Avisa har nå innført vakthold ved privatadressene til flere journalister og i redaksjonslokalene. Truslene blir vurdert som så alvorlige at politiet har satt i verk sikringstiltak rundt flere personer.

Politiet bekrefter overfor at de har satt inn sikringstiltak til flere personer og at de ser alvorlig på alle slike trusler.

Thorsen sier han ikke har noen grunn til å tro at truslene ikke er reelle.

– Det er ingen grunn til å tro at det ikke stemmer, sier han til NRK.

Varden fortalte selv om truslene i en artikkel som ble publisert tirsdag ettermiddag.

– De er så alvorlige og konkrete at vi har valgt å iverksette tiltak som følge av det, og har selvsagt anmeldt forholdet til politiet, skrev Varden.

Thorsen fikk opplyst at bakgrunnen for truslene har sammenheng med avisas dekning av en sak som involverer to lokale selskaper.

– Vi har rutiner og prosedyrer for dette i Varden og Polaris Media som konsern. Det er ikke noe som er mer viktig enn å ivareta sikkerheten til alle som jobber i Varden. Dette tar vi på største alvor, sier Thorsen til sin egen avis.

Han påpeker at det er svært alvorlig at journalister, redaktører og medievirksomheter blir utsatt for trusler som følge av at de gjør jobben sin.