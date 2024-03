Flere i helse- og sosialtjenestene jobber heltid

For helse- og sosialpersonell med jobb i helse- og sosialtjenestene var andelen med heltid i hovedarbeidsforholdet 61,2 prosent i 4. kvartal 2023. Det viser nye tall fra statistikken om helse- og sosialpersonell, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB).

Økningen er på 1,4 prosentpoeng fra 2022, og ifølge byrået har andelen gått opp hvert år fra 2016 og var 8,2 prosentpoeng høyere i 4. kvartal 2023.

– Vi ser at heltidsandelen for flere av fagutdanningene i helse- og sosialtjenestene har økt over flere år, og økningen fortsatte i 4. kvartal 2023. Økningen fra 2016 er størst for helsefagarbeidere med 17,5 prosentpoeng, sier seniorrådgiver Christoffer Berge i Statistisk sentralbyrå.

