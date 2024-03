E24: Stein Lier-Hansen mottok sjøfly-betaling på sin egen konto

Den tidligere direktøren i Norsk Industri vil ikke svare på om han overførte pengene til Norsk Industri, eller hvorfor han ikke oppga Norsk Industris kontonummer til naboen.

Det har vært kjent at Norsk Industri betalte for fly til Dargesjå. E24 avdekker nå at Norsk Industri også betalte til sammen flere hundre tusen kroner for flyginger til Sandvatn. De to jaktområdene ligger rett ved siden av hverandre.

Det første området har Stein Lier-Hansen leid på vegne av Norsk Industri. Sandvatn har villreinjeger og tidligere Aker-direktør Sverre Skogen leid privat i lang tid.

Fikk kontonummer

I 2016 tilbød Lier-Hansen ham å bli med på en rabattavtale Norsk Industri hadde med selskapet Scandinavian Seaplanes, noe Skogen ville være med på. Han sier til E24 at Lier-Hansen ga ham et kontonummer han skulle overføre pengene til.

– Det har vært min tro at det er Norsk Industri jeg har betalt til, sier Skogen.

Ifølge avisa har banken bekreftet at kontonummeret tilhører Lier-Hansen.

Advokat Stian Berger Røsland, som representerer Stein Lier-Hansen, sier den tidligere direktøren ikke vil kommentere saken.

Venter på Økokrim

Lier-Hansen har selv bedt om at Økokrim skal vurdere om det er grunn til å åpne etterforskning mot ham. Bakgrunnen er kritikken mot at Norsk Industri og den tidligere direktøren brukte 10,7 millioner kroner på «relasjonsaktiviteter» med jakt og fiske fra 2015 til 2023.

Styret i Norsk Industri, som er en medlemsorganisasjon for bedrifter i industrien og oljenæringen, avsluttet avtalen i fjor høst, og styreleder Ståle Kyllingstad har kritisert den.

Nå sier han at Norsk Industri er kjent med opplysningene om sjøflybetalingen.

– De inngår i materialet som er overlevert til Økokrim. Så lenge Økokrim ikke har bestemt seg for hva de vil gjøre, har Norsk Industri ingen ytterligere kommentarer, skriver styreleder Ståle Kyllingstad i en epost til E24.

Økokrim har tidligere sagt at de ikke kommenterer saken, men at de løpende gjør sine egen vurderinger.

