MDG vil ha en ny kontrollrunde om Tonje Brenna

MDG mener Brennas håndtering i habilitetssaken er sterkt kritikkverdig.

Men saken handler om to spor, både habilitetsbruddet og om hvorvidt Brenna har informert kontrollkomiteen godt nok. MDG vil ha nye undersøkelser

– Jeg tenker det er naturlig at komiteen undersøker i hvilken grad opplysningsplikten er brutt. Det at saken i så måte vil fortsette etter i dag, understreker hvor utfordrende det er for komiteen at den nye informasjonen kom så tett opp mot vår behandling, skriver Lan Marie Berg i en tekstmelding til NTB.

– Jeg vil også oppfordre Brenna til å nå komme med all relevant informasjon i saken. Kontroll- og konstitusjonskomiteen er fortsatt nektet innsyn i habilitetsvurderingen som departementet gjorde av statssekretær Lysø den 10. april 2023. Jeg forventer at Brenna offentliggjør disse vurderingene, skriver hun.