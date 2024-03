TV 2: Kvinne siktet for medvirkning til grov kroppsskade etter drap i Larvik i 1995

– Dette er et gjennombrudd, sier politiinspektør Odd Skei Kostveit i Sørøst politidistrikt til TV 2.

Pensjonisten Ronald Ramm ble funnet drept på brutalt vis i sin egen bolig i Larvik i desember 1995. Obduksjonsrapporten viste at 71-åringen hadde blitt slått i hodet minst 18 ganger og var påført omfattende skader. Hendene hans var bundet.

Det var i forbindelse med innspillingen av en episode av Åsted Norge i 2022 at kvinnen tok kontakt og hevdet at hun visste hva som skjedde. Kvinnen har fortalt at hun satt utenfor huset da Ramm ble utsatt for volden.

Politiet mener at de ikke kan knytte kvinnen til innsiden av huset der volden skjedde, eller til at det var planlagt at Ramm skulle dø av volden. De mener derfor ikke å ha grunnlag for å sikte henne for medvirkning til drap.

Selv om kvinnen er siktet i saken, kan hun ikke straffes for dette i dag.

– Saken mot henne er foreldet slik det står nå, sier Kostveit.

Kvinnens forsvarer ønsker ikke å kommentere saken overfor Åsted Norge.

Kripos bistår nå Sørøst politidistrikt i arbeidet med å gjennomgå de tekniske sporene i saken på nytt.

