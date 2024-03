Stortingsflertallet vil tvinge regjeringen til å endre støtten til krigsseilerne

Frp står bak forslaget, som går ut på at sivile personer som mottar krigspensjon, skal få støtte til en verdig alderdom, uavhengig av om de i bor i Norge.

Samtlige opposisjonspartier bekrefter overfor NRK at de vil stemme for forslaget når det skal behandles 4. april. Dermed er det flertall på Stortinget.

NRK og andre norske medier har tidligere fortalt om den 102 år gamle krigsseileren Oscar Anderson. Han og kona havnet i økonomiske problemer da han havnet på sykehjem i Storbritannia.

Arbeidsminister Tonje Brenna (Ap) har tidligere avvist å endre ordningen, slik at også Anderson blir omfattet av den. Frps Dagfinn Henrik Olsen kaller behandlingen «smålig».

– Vi har håpet at regjeringen skulle ta tak i dette. Krigsseilerne har ikke fått noen pen behandling av den norske stat. Det minste vi kan gjøre, er å sørge for at de som ikke har klart å ordne seg selv på en god måte, får en verdig alderdom, sier Olsen.

De norske krigsseilerne spilte en svært viktig rolle under andre verdenskrig, ofte med livet som innsats. Behandlingen av dem som overlevde, har fått mye kritikk, og i 2013 beklaget daværende forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) på vegne av regjeringen.

Det er uklart hvor mange krigsseilere som fortsatt lever, men det er antatt at det er rundt ti.

