Norge kjøper flere radaranlegg

Forsvarsmateriell inngikk i november 2022 kontrakt med Lockheed Martin om leveranse av åtte radarer med opsjon på ytterligere tre radarer. Nå er denne opsjonen utløst, opplyser Forsvarsmateriell.

– Kampfly, missiler og droner er en viktig del av moderne krigføring. Det er derfor avgjørende at vi har systemer som kan følge med i dette domenet. Ikke bare for oss selv, men også for våre allierte i Nato. De tre nye radarene skal til Senja, Målselv og Nordkapp og vil forbedre synet vårt i nord betraktelig, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Det tre radarene som nå bestilles av Lockheed Martin, er av samme type som de åtte som allerede er satt i bestilling og skal erstatte de som i dag omtales som Sindre II-radarer.

Total prosjektperiode, som opprinnelig var satt til ferdigstilling i 2030, vil forlenges noe som følge av denne opsjonsutløsningen, men for øvrig er prosjektet i rute, ifølge Forsvarsmateriell.

