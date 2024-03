– Vi fikk melding om et masseslagsmål mellom 25 og 30 ungdommer kvart over tolv. Det er ikke meldt om gjenstander som er brukt, eller at noen er skadd, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli i Oslo politidistrikt til Avisa Oslo.

Politiet har kontroll på mellom 10 og 15 ungdommer etter hendelsen.

– Nå fikk jeg melding av den ene patruljen om at det er et slagsmål mellom to skoleklasser. Dette er utsagn fra noen av partene, så det er ikke sikkert at det stemmer, sier Stokkli til avisen.