Märtha Louise om konflikten på Gazastripen: – Hvordan kan vi la dette skje?

– Hvordan kan vi la dette skje? skriver Märtha Louise i et innlegg på historiefunksjonen til Instagram.

Märtha Louise har ved siden av kommentaren delt et innlegg fra Unicefs talsperson James Elder.

Han siterer sin kollega Adele Khodr som er sjef for Unicef i Midtøsten. Søndag uttalte Khodr seg om situasjonen for barna på Gazastripen. Hun påpekte blant annet at flere barn har mistet livet på grunn av dehydrering og underernæring, noe organisasjonen fryktet ville skje.

– Livet til tusenvis av babyer og barn avhenger av at det blir iverksatt tiltak så fort som mulig, sa Khodr.