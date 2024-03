Jusstudenter melder om usunn konkurransekultur

I tillegg til å oppgi at studiehverdagen er preget av konkurranse, opplever 80 prosent av deltakerne karakterpress, ifølge en omfattende læringsmiljøundersøkelse, nylig utført av Senter for erfaringsbasert juridisk læring (Cell) ved Det juridiske fakultet i Oslo.

– Undersøkelsen gir oss viktig innsikt i hvordan og hvorfor mange studenter opplever en usunn konkurransekultur og et usunt karakterpress. Som studentpartnere er vi spente på hvordan funnene blir fulgt opp, forteller studentprosjektleder Nasjida Noorestany i Cell.

Studenter som opplever karakterpress fra flere eksterne kilder, særlig arbeidsgivere og medstudenter, opplever også læringsmiljøet ved fakultetet som dårligere.

63 prosent av studentene ved juridisk fakultet føler tilhørighet.

90 prosent av studentene mener undervisningen tar opp interessante tema, og studentene er generelt positive til en personlige relevansen ved studiet. Det kommer også fram at et flertall opplever at faglærerne ofte skaper et godt, trygt og inkluderende arbeidsmiljø.

Les også: Bruker du mye penger i matbutikken? Eksperten har råd: – Slik kan du spare 60.000 kroner i året

Les også: Trumps eksrådgiver til Dagsavisen: Han har en lang «fiende-liste» (+)

Les også: Mímir Kristjánsson: – Vi kan ikke fortsette å styre litt søvngjengeraktig mot stupet

Les intervju med Aps Martin Kolberg: Hvorfor stemmer ikke folk på oss? (+)