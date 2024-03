Funn av død person i boligområde i Innlandet

– Personen er nå bekreftet død. Politiet mener å vite hvem avdøde er og arbeider med å varsle antatt pårørende, opplyser Innlandet politidistrikt i en pressemelding.

Politiet er svært tilbakeholdne med informasjon mandag ettermiddag. Politiadvokat Julie Dalsveen sier at det er på grunn av at pårørende ikke er varslet og at det er tidlig i etterforskningen.

– Personen ble funnet utendørs av en nabo i et boligområde, sier Dalsveen til NTB.

Det er sendt krimteknikere til stedet for å undersøke funnstedet og avdøde.

Avdøde skal obduseres.

– Det er helt naturlig med en obduksjon når vi finner et lik utendørs for å avklare dødsårsaken.