Barn døde i ambulanse – tre har status som mistenkt

Fra tidligere er det kjent at en lege har status som mistenkt, men også to ambulansearbeidere har samme status, sier politiadvokat Øyvind Bore til NRK. Han understreker at ingen personer er siktet i forbindelse dødsfallet.

Barnet skal ha blitt behandlet av en lege ved en legevakt på Vestlandet før det ble transportert til sykehus. Barnet døde på vei til sykehuset.

Kanalen har ikke opplyst hvilket sykehus barnet var på vei til, eller hvilken kommune legen er hjemmehørende i.

Saken er oversendt til Statsforvalteren i Vestland for en vurdering av om det er grunnlag for å gå videre med etterforskningen. Statsforvalteren har åpnet tilsyn etter dødsfallet.