Støre forsvarer pengebruken på kongens hjemreise: – Må få han hjem

Lørdag har han snakket med kronprinsen om kongens helsetilstand.

– Han deler det som vi nå alle vet at kongen fikk pacemaker installert tidligere i dag, og det var livlegen som så det som nødvendig. Det var viktig også for å legge til rette for hjemreisen. Utover det var det gode tilbakemeldinger på at han får god behandling, sier Støre til NRK.

Han forsvarer den anslåtte kostnaden på to millioner kroner for å få transportert kongen trygt hjem. Pengene vil bli tatt fra forsvarsbudsjettet, opplyste Forsvaret fredag.

Av hensyn til sikkerheten vil de ikke gå i detalj om tidspunktet for transporten og hvordan kongen kommer seg hjem til Norge.

– Det skjer at folk blir syke, så er det helt spesielt når kongen vår blir syk. Da har vi et felles ansvar for å få han hjem, sier Støre.

Høyre enige

Han får også støtte av Høyre for pengebruken.

– Dersom det koster to millioner kroner, så koster det det. Kongen vår skal hjem, sa Høyres Henrik Asheim til NTB fredag.

Nestlederen påpekte at Kong Harald har samlet oss på tvers av generasjoner, religioner, bakgrunner og kulturer.

– Han har bundet landet vårt og historien vår sammen. Nå skal han hjem, sa Asheim.

Flyet som er sendt til Malaysia har tidligere blitt brukt til å evakuere ukrainske soldater.

Støre understreker overfor kanalen at flyet ikke ble brukt til akkurat dette da det ble sendt til Malaysia – og at de har andre fly tilgjengelige om det skulle være behov.

