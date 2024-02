Støre: Den palestinske selvstyremyndigheten har mottatt overføring av skattepenger

– Jeg er glad for at den palestinske selvstyremyndigheten denne uka mottar flere større overføringer fra Israel med palestinske skattepenger, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i en pressemelding.

Som resultat av den midlertidige ordningen for skattepenger som Norge har lagt til rette for mellom israelske og palestinske myndigheter, ble den første overføringen fra Israel til Norge gjort mandag.

Videre sier Støre at pengene er helt nødvendige for at den palestinske selvstyremyndigheten ikke kollapser, at palestinerne skal få livsviktige tjenester, og at lærere og helsearbeidere skal få lønn.

Tidligere i februar ble Norge, Israel og palestinske selvstyremyndigheter enige om en avtale som gjør at skattepenger Israel krever inn på vegne av palestinerne, kan gå via Norge.

Siden terrorangrepet 7. oktober har israelske myndigheter holdt tilbake store deler av skatte- og tollinntektene som de samler inn på vegne av palestinske myndigheter. Det har bidratt til en kritisk økonomisk situasjon for den palestinske selvstyremyndigheten.

