Kronprinsen om kongens helsetilstand: – Fortsatt i bedring

– Han er fortsatt i bedring, og vi følger situasjonen nøye, sier kronprins Haakon til pressen på Finse torsdag ettermiddag.

Han forteller videre at det jobbes med å finne en løsning for hvordan hans 87 år gamle far skal komme seg hjem fra Malaysia.

Kronprinsen vil på nåværende tidspunkt ikke reise til øystaten.

– Slik situasjonen er nå, så er ikke det aktuelt, sier han.

Kongehuset opplyser videre at kong Harald vil være på sykehuset i et par dager til, og at han er godt ivaretatt.

– Det tas sikte på at kongen kan reise hjem med fly om noen dager. Regjeringen legger til rette for transporten, og Forsvaret står for den praktiske tilretteleggingen av hjemreisen, skriver Kongehuset i en pressemelding.