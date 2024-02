Fortsatt uvisst når kongen kan reise hjem

Av Anna Nesje/NTB

– Vi viser til pressemeldingen vi gikk ut med i går ettermiddag, skriver Kongehusets presseavdeling i en epost til NTB torsdag morgen.

I meldingen onsdag gikk det fram at kong Harald blir på sykehuset i noen dager til, og at det ikke er tatt noen beslutning om hjemreise.

Kongens livlege er på plass på feriestedet Langkawi i Malaysia, der sykehuset ligger. En rådgiver fra Den norske ambassaden i Kuala Lumpur har også reist dit.

– Fast feriested

Reisen til og fra Norge tar rundt et døgn via hovedstaden Kuala Lumpur til Langkawis egen flyplass. Fra Norge er det åtte timers tidsforskjell.

Det er ikke tilfeldig at kongeparet har valgt Malaysia som feriemål, ifølge Se og Hørs kongehusekspert Caroline Vagle.

– Her har de vært en rekke ganger tidligere og trives åpenbart godt. Her får de sol og varme, og ikke minst: De får i stor grad være i fred fra nysgjerrige blikk, sier hun.

Stor medieinteresse

Ifølge Se og Hør er både lege og flere sikkerhetsvakter med på reisen, som begynte litt før kongens 87-årsdag 21. februar.

Medier over hele verden viser interesse for saken, og mange skriver at kong Harald er Europas eldste monark.

Britiske Express skriver at kongen flere ganger har vært rammet av luftveissykdom de siste årene, at han bruker krykker og er hjerteoperert.

I hans fravær er det kronprins Haakon som er regent i Norge. Han og kronprinsessen er på Finse på Hardangervidda hvor de følger en stor Røde Kors-øvelse. Torsdag kveld skal de tilbake til Oslo, og fredag leder kronprinsen statsrådet på slottet.

