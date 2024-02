Det opplyser informasjonsdirektør Sissel Rinde til NTB.

Onsdag kveld havarerte et Sikorsky S-92-helikopter utenfor Sotra. Helikopteret tilhørte selskapet Bristow Norge og var på et treningsoppdrag for Equinor da ulykken skjedde.

Etter ulykken har blant annet Equinor stanset alle helikopterflyginger.

En kvinne i 60-årene døde i helikopterulykken. Hun var ansatt hos Equinor og var sykepleier på jobb. I tillegg ble fem andre personer skadd i ulykken.