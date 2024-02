Aasland: – Viktig at helikopterulykken blir grundig gransket

– Det var fryktelig trist å høre om helikopterulykken. Mine tanker går til alle som er berørt av ulykken. Nå er det viktig at hendelsen blir grundig gransket sånn at vi forhåpentligvis kan få svar på hva som var årsaken til at dette skjedde.

Det sier energiminister Terje Aasland (Ap) til NTB etter onsdagens helikopterulykke utenfor Bergen.

Seniorrådgiver Stine Grimsrud ved departementets kommunikasjonsenhet opplyser til NTB at det er Luftfartstilsynet som er ansvarlig myndighet for å følge opp helikopterulykken.

– Havindustritilsynet følger situasjonen tett, og Energidepartementet holdes fortløpende orientert, sier Grimsrud.