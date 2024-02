Sp vil få russebusser vekk fra Trøndelag

Partiet gjør seg klar til fylkesårsmøte til helgen. Ett av de viktige lokale temaene blir russefeiringen, som bare er noen få måneder unna.

I en uttalelse foreslått av blant annet Senterungdommen, foreslås følgende, ifølge Trønder-Avisa:

«Understreke at russebusser ikke er ønsket i Trøndelag, og at russeklær som representerer grupperinger, ikke skal brukes på fylkets videregående skoler»

– Nå har vi hørt så mange hoderystende historier om folk som har blitt utestengt og opplevd mobbing, og samtidig ser vi at psykiske lidelser og utenforskapet i Trøndelag øker. Det har sklidd helt ut og blitt skapt en ukultur, sier Sp-politiker Lars Myhr Sandlund, som er medlem av fylkestinget i Trøndelag, til avisa.

Sandlund mener det er blitt en kultur hvor folk begynner å planlegge russefeiringen allerede på ungdomsskolen, og at dette kan føre til utestenging gjennom hele videregående.

– Det å begynne på videregående og få denne tvangstrøyen over seg. Det er en liten A4-boks du skal passe inn i. Det er ganske synd, og kulturen har fått gro seg fast. Da har vi som politikere og samfunnet ellers et ansvar for hvordan vi er mot hverandre, sier han.

