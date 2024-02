Meteorolog: Må opp i høyden for å oppleve skikkelig vintervær

– Den siste vinterferieuken kan med ett ord oppsummeres som lavtrykkspreget, sier vakthavende meteorolog Marit Berger i Meteorologisk institutt til NTB.

Mandag begynte vinterferien i Innlandet, Buskerud, Rogaland, Vestland, Nordland, Troms og Finnmark fylker, og meteorologen kommer med en klar anbefaling til dem som ønsker å oppleve skikkelig vintervær.

– Man må komme seg opp i høyden, sier hun.

Der været snur

Det er meldt om mildere vær og nedbør i store deler av landet, og mye av nedbøren skal komme som regn.

På Vestlandet beskriver meteorologen vinterferieværet som vått og grått, men tegn til bedring i helgen.

– Da blir det oppholdsvær og mulighet litt sol. Særlig på søndag, sier hun.

I Midt-Norge er det også ventet perioder med nedbør store deler av uken, men også her spår meteorologen at det kan bli oppholdsvær.

– Det kan komme litt nedbør i fjellområdene og rundt grensen mot Sverige, men ellers er det gode sjanser for sol i helgen.

Nedbøren fortsetter på Østlandet

Riktig så heldige er de imidlertid ikke på Østlandet.

– Også her vil det komme nedbør denne uken, men i motsetning til på Vestlandet er det ikke like sannsynlig at det blir oppholdsvær til helgen, sier hun, og får støtte fra yr.no:

På Yr varsler meteorologene regn i Oslo til og med mandag neste uke.

Mildere i nord

Ifølge Berger vil det bli mildere vær i Nord-Norge torsdag og fredag, før temperaturen skal synke igjen i løpet av helgen.

– I Nordland kan det bli perioder med nedbør. Denne vil falle som regn langs kysten, og som snø når man kommer lenger inn i landet, sier hun.

I Troms og Finnmark kan det periodevis komme snø og sludd, med tidvis sterk vind torsdag og fredag, legger hun til.

