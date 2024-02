Ingen pågrepet etter skyting i Oslo

Det var rundt klokka 1.40 natt til tirsdag at det ble skutt mot døren til en leilighet i Vekslerveien på Løren. Ingen ble truffet av skuddene.

– Vi etterforsker saken bredt og må undersøke om det kan være løsnet skudd mot feil leilighet, sier politiadvokat Johannes Hafsahl til NRK.

Onsdag ettermiddag var fremdeles ingen pågrepet.

– Det er en gjerningsperson på frifot med våpen, men det er ingen grunn til å tro at det er til fare for andre personer.at flere personer tok kontakt med politiet. De hadde hørt ett eller flere smell ved et boligområde på Løren, sier Hafsahl videre.

