2024 markerer 50-årsjubileet til Bjølsen Valsemølle, som har navn etter en av de siste tradisjonelle industribedriftene som fortsatt er i virksomhet i det gamle arbeiderstrøket på Sandaker i Oslo. Med Ingebretsen i front har bandet spilt på valgkampmønstring for Ap og på mange måter lånt stemme til arbeidsfolk.

Nå synger Ingebretsen ut i låten «Vanlige folks tur», som han kaller et oppgjør med sosialdemokratiet og politikken som Jonas Gahr Støre (Ap) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp) fører.

– Skuffet

– Jeg er skuffet og desillusjonert og synes unnfallenheten er trist, nærmest et svik. Jeg orker ikke mer av endeløse rentehopp, voldsom prisstigning, fortsatt oljeutvinning, miljøødeleggelser og unnfallenhet i forhold til Israels folkemord i Gaza, sier Ingebretsen til NTB.

Teksten er basert på hans egne erfaringer, der Ingebretsen (75) – som har jobbet som lærer hele livet – sliter med renteøkning og prisstigning. «Bunken vokser med regninger og krav. Konto’n er tom, hvor er pensjon fra Nav», lyder det i «Vanlige folks tur».

Les også: Mímir Kristjánsson: – Vi kan ikke fortsette å styre litt søvngjengeraktig mot stupet

Gaza-vers

Han skrev sangen i fjor vår, men skrev inn et ekstra vers rett før Bjølsen Valsemølle nylig gikk i studio for å spille inn et nytt album med 12 låter.

– Det tar for seg frustrasjonen over krigen mot Gaza og norske myndigheters svik og tafatthet i forbindelse med det som skjer på Gaza-stripen. Jeg har nære venner fra Gaza og familie i Sør-Libanon, så siste verset kommer fra hjertet i sinne, lyder det fra låtskriverveteranen – ellers kjent for å ha skrevet den favnende «Vålerenga kjerke», VIF-klanens uoffisielle kamphymne.

Les også: Marianne går ikke på ski: – Jeg føler at Marka ikke lenger er for alle

Fra samvirkelag til mølle

Bjølsen Valsemølle så dagens lys i 1974 da viserockgruppen Samvirkelaget delte seg.

– Noen av oss ville starte rockeband. Dermed var Bjølsen Valsemølle født. Det har vært en kjempelang vei med harde oppturer og nedturer. Men vi er fortsatt i live og nå skal det feires, sier Trond Ingebretsen.

Og feiringen består blant annet i et album med 12 nye låter, som slippes 18. september i kjølvannet av en rekke singler, der «Vanlige folks tur» er først ut.

Hjelp oss å bli enda bedre. Delta i vår spørreundersøkelse

Les også: Trumps eksrådgiver til Dagsavisen: Han har en lang «fiende-liste» (+)