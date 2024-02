Mobilen til kvinne drept i 2022 er funnet i bil

En mann hadde ryddet i bilen til sin avdøde far da han fant mobiltelefonen til drapsofferet, melder VG.

Bilen telefonen ble funnet i, sto parkert i Skien. 58 år gamle Heidi Flood ble funnet drept i sitt eget hjem i samme by 4. oktober 2022.

En kvinne og en mann er siktet i drapssaken, men begge nekter for å ha drept Flood.

Politiadvokat Tine Henriksen sier til avisen at mannen som leverte mobilen, ikke kjenner noe til Flood eller saken for øvrig.

– Vi har heller ingen holdepunkter for at eieren av bilen hadde kjennskap til Flood, de siktede eller saken for øvrig. Vi har forsøkt å gjøre undersøkelser, men vi vet rett og slett ikke hvorfor telefonen ble funnet der, sier Henriksen og legger til:

– Det er et lite mysterium.

Mobilen ble brukt til å ringe Floods ekskjæreste samme dag som drapet ble oppdaget. Ifølge eksen var det den siktede kvinnen som ringte ham og spurte om han hadde tenkt seg til Floods hus.

På spørsmål om det er funnet fingeravtrykk på telefonen, svarer politiet at de ikke skal foreta tekniske undersøkelser av den. Nå er de i ferd med å sluttføre rappoter med mobilfunnet, og da blir saken sendt til statsadvokaten for videre påtalebehandling.

