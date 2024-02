Politiet opplyste først om rekkehusbrannen klokken 16.52 tirsdag ettermiddag.

– Meldt at to personer er skadd og kjørt til sykehus. Tilstanden for en av dem er kritisk, skriver politiet på X, tidligere Twitter.

Den andre personen beskrives som lettere skadd, opplyser politiet til Romerikes Blad.

Et ukjent antall personer ble evakuert som følge av brannen. Årsaken til brannen er foreløpig også ukjent, ifølge politiet.

