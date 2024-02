Premieren var tilgjengelig både på TV 2 og TV 2 Play fredag, og har så langt blitt sett av 815.000 seere, melder Kampanje.

Til sammenligning hadde urpremieren av realityserien «Forræder», også det en TV 2-produksjon, 423.000 seere etter like mange dager i 2019

– Jeg kan ikke huske at vi har hatt bedre premieretall på TV 2 Play for et lignende programkonsept. Dette var en helt utrolig start, sier programredaktør og direktør for innholdsstrategi i TV 2, Trygve Rønningen.

«Spillet» er en konkurransedrevet realityserie, der 12 deltakere fraktes til te ukjent sted der de skal bo og konkurrere mot hverandre.

