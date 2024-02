Pårørende takker etter trippeldrapet i Nes

«En varm takk til alle som har støttet oss i denne tunge tiden etter det ufattelige og tragiske tapet av våre kjære, Emily, Katrine og Victoria», skriver de pårørende i en takkeannonse i lokalavisen Raumnes.

«En stor takk også til Nes kommune og hele lokalsamfunnet for all medfølelse, hilsener, blomster, tente lys, deltakelse i begravelsen og all hjertevarme som er vist oss», skriver de videre i innlegget.

Det er litt over en måned siden Katrine Nordli Korslund (30), Victoria Nordli Korslund (24) og Emily Nordli Andresen (11 måneder) ble drept 23. januar i Skogbygda i Nes på Romerike.

Den drapssiktede, som er far og bestefar til de døde, er selv død. Han er siktet for å ha drept sine to døtre og det vesle barnebarnet. Ifølge politiet tok han sitt eget liv etter å ha varslet politiet om drapene.

