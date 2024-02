Kartlegging: Nye lokale politikontorer har under to besøkende i uken

– Til nå har det ukentlig vært to til tre personer som har besøkt stasjonen. Noen uker er det ingen, sier Tom Johnsen, leder for geografisk driftsenhet Øst i Innlandet politidistrikt, til kanalen.

I fjor åpnet regjeringen åtte nye politikontorer, og i år skal elleve nye åpnes. TV 2s kartlegging viser at kontorene som åpnet i fjor, i snitt har hatt ett besøk i uken.

Gjenåpning av politikontorer var et sentralt valgløfte for Senterpartiet i valgkampen i 2021. I Hurdalsplattformen besluttet regjeringen at 20 kontorer skulle gjenåpnes.

Da politikontorene var på høring, var det ingen av politidistriktene som ville ha nye tjenestekontorer. Og det var imot politiets egne faglige råd.

Åpningen av kontorene skjer også samtidig som det i fjor ble 375 færre politistillinger ute i politidistriktene, ni av tolv politidistrikter måtte nedbemanne, og kun fire av tolv når målet om to politiårsverk per tusen innbygger.

I tillegg har Politidirektoratet varslet at politiet nå sliter med å balansere krav, og at oppklaringsprosenten i straffesaker synker. Samtidig er det rekordhøy arbeidsledighet blant nyutdannede fra politihøyskolen.

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) mener likevel at prioriteringen var riktig og påpeker at økonomiske utfordringer i 2023 ikke har noe med de nye politikontorene å gjøre.

Tidligere i februar sa regjeringen at de skal øke politiets budsjett med 635 millioner kroner i år.

