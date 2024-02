Flertall på Stortinget beskytter sovende lov om kinoforbud på søndager

Stortingsflertallet vil beskytte loven om kinonekt før klokken 13 på søndager, skriver Aftenposten. Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) er enig.

– Reglene er med på å gjøre disse dagene annerledes enn resten av uken. Jeg ser ingen grunn til å liberalisere kino-regelverket, skriver hun i en epost til avisen.

I dagens lov om helligdager og helligdagsfred heter det:

«På helligdag mellom kl. 06 og kl. 13 er det ikke tillatt å arrangere eller holde offentlige tilstelninger eller forestillinger, sportskonkurranser og sportsstevner.»

Bakgrunnen for forbudet stammer helt tilbake til «Sabbatsforordningen av 1735». Men kinoer over hele landet viser allerede filmer midt i kirketiden, og ingen gjør noe med det.

Årsaken er at de lokale politimestrene kan gi unntak fra forbudet. Aftenposten har kontaktet alle ti politidistriktene for å høre hvordan praksisen er. Halvparten har svart og ingen oppgir at de noen gang har stanset en kinovisning.

På søndagens kinoprogram i Oslo starter hele ti forestillinger før klokken 13.

Flere av kinoene som ofte viser filmer før kl. 13 befinner seg i Oslo. Her er det Nordisk Film AS som sender søknader om dispensasjon til politiet. Oslo politidistrikt bekrefter til Aftenposten at de innvilger samtlige søknader.