Den siktede kvinnen etter Vardø-knivstikkingen begjært fengslet i fire uker

– Vi mener det er skjellig grunn til mistanke, og derfor har vi bedt om fire ukers varetekt hvorav to med brev- og besøksforbud, sier politiadvokat Ylva Helen Kvikstad til NTB.

Kvinnen, som er i samme alder som offeret, ble avhørt lørdag kveld. Hun nekter straffskyld for hendelsen, opplyste kvinnens forsvarer, advokat Jonas Bernhard Herstad, til NTB lørdag.

Kvinnen er siktet for grov kroppsskade med døden til følge, men Kvikstad åpner for at siktelsen kan endres.

– Vi er fortsatt tidlig i etterforskningen, så vi jobber bredt og er åpen for flere hypoteser, sier hun.

Politiet ble varslet om hendelsen av helsepersonell litt før klokken 21 fredag. På adressen ble det funnet en skadd mann. Han var ved bevissthet da han ble sendt til sykehuset i Hammerfest, men døde natt til lørdag som følge av skadene.

De involverte er ektefeller, men har ikke bostedsadresse i Finnmark og er tidligere ikke kjent for politiet lokalt, opplyste Finnmark politidistrikt i en pressemelding lørdag.

Les også: Kolberg fyller 75: – Arbeiderpartiet er et vakkert parti