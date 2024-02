Prinsesse Märtha Louise inn i styret til ny antirasistisk organisasjon

– Arbin har som formål å hjelpe mennesker som utsettes for rasisme og diskriminering ved å blant annet tilby et støtteapparat av fagfolk, avdekke og anmelde ulovlige rasistiske og diskriminerende handlinger, drive kunnskapsdeling, kurs og foredragsvirksomhet for offentlige aktører, myndighetene, hjelpeorganisasjoner, samt samfunns- og næringslivet, sier Lippestad i en pressemelding.

Organisasjonen får et kjendistungt styre. I tillegg til prinsesse Märtha Louise blir også NRK-profil og lege Mina Adampour og Akhenaton Oddvar de Leon, daglig leder i Organisasjonen mot offentlig diskriminering, en del av styret.

Organisasjonens sekretariat består blant annet av initiativtaker og hovedpådriveren bak Arbin, Jamal Sheik. Daglig leder blir Mehwish Dar.