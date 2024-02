Vedum lover tosifret antall milliarder til Forsvaret

Bakgrunnen er frykt for sikkerhetssituasjonen i Europa, sier Vedum til NRK.

– Her må det skje en kraftfull opptrapping. Det må være mer til hæren, mer til heimevernet, vi må sikre luftforsvaret og sjøforsvaret, sier Vedum til rikskringkasteren.

– Vi legger fram vår langtidsplan som kommer til å være den første planen der Natos 2-prosentmål er inne, legger han til.

Vedums sjef, statsminister Jonas Gahr Støre, kom med en lignende uttalelse til NTB under sikkerhetskonferansen i München tidligere denne måneden.

Da varslet Støre at regjeringen ville legge fram en langtidsplan som sikrer de største bevilgningene til Forsvaret etter andre verdenskrig.

– Norge har behov for å styrke forsvaret sitt. Vi har styrket det med 40 prosent siden vi kom i regjering, men nå må vi gjøre et større grep for flere år framover, sa Støre.

