Politiadvokat tiltalt for ikke å oversende frifinnelse til statsadvokaten

Saken gjaldt voldstiltalt mann som høsten 2021 hadde blitt frikjent i Indre og Østre Finnmark tingrett for de mest alvorlige tiltalepunktene.

«Unnlatelsen av oversendelsen medførte at endelig ankefrist utløp slik at statsadvokaten ikke fikk tatt reelt stilling til ankespørsmålet», heter det i grunnlaget som er anført av Spesialenheten, skriver Rett24.

De utstedte et forelegg på 8000 kroner, som politiadvokaten ikke godtok. Saken har dermed endt med tiltale og en forestående rettssak. Statsadvokatene har tidligere påpekt at det hadde vært flere aktorer innom saken, og at det var noe uklart hvem som hadde hovedansvaret for saken.

Advokat John Christian Elden forsvarer den tiltalte politiadvokaten.

– Det er fint at det blir satt fokus på ressurssituasjonen og arbeidspresset for politijuristene, men kanskje litt bakvendt å tiltale henne for å foreta nødvendige arbeidsmessige prioriteringer i en sak der det ikke var noe annet alternativ enn å stemple inn den mottatte dom, siden den i praksis ikke kunne ankes. Her virker det som om litt mye Møllers Tran er inntatt, men vi får få domstolens vurdering som alltid, sier han til Rett24.

Saken skal opp i Vestre Finnmark tingrett 18, april, og det er satt av én dag til rettsbehandlingen.

