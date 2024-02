Norsk Industri betalte nesten 1 million for Lier-Hansen-hytte

Det forteller grunneieren, Viggo Coward, til E24. Hytta er annen enn hytta på Dargesjå, som det tidligere har blitt kjent at Norsk Industri også betalte for.

Coward forteller at Lier-Hansen har betalt for jakt og leid hytte av ham i flere tiår, og at eksdirektøren i 2013 ba om at fakturaene for jakt skulle sendes til Norsk Industri.

– I 2017 ba Lier-Hansen om at også regningen for hytteleie ble sendt til arbeidsgiveren, sier Coward.

Lier-Hansens advokat Stian Berger Røsland sier til E24 at hans klient ikke ønsker å kommentere saken. Det ønsker heller ikke Norsk Industri.

Tidligere i februar ble det kjent at Norsk Industri fra 2015 til 2023 på vegne av Lier-Hansen betalte for leie av et annet jaktområde med hytte ved Dargesjå på Hardangervidda.

Totalt brukte Lier-Hansen over 10 millioner kroner på «relasjonsaktiviteter» med jakt og fiske, ifølge Norsk Industri.

