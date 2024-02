Moren til Spydeberg-tvillingene vurderer erstatningssøksmål

– Konklusjonene til Statsforvalteren er et godt grunnlag for å vurdere erstatningssøksmål, sier bistandsadvokat Inger Marie Støen til TV 2.

Onsdag la Statsforvalteren i Vestland fram en knusende tilsynsrapport som konkluderte med at tvillingene ikke fikk forsvarlig helsehjelp av Helse sør-øst, Indre Østfold kommune og stiftelsen Fossumkollektivet.

Tvillingenes mor, Kirsti Skogsholm, er tydelig på at midlene fra et eventuelt erstatningssøksmål vil ha et helt klart formål.

– Det er midler som er naturlig å bruke i etablering av en stiftelse i navnet til Mille og Mina, som er planlagt opprettet, sier hun.

Det var natt til 8. januar i fjor at tvillingene Mina og Mille (16) ble funnet døde i en leilighet i Spydeberg, trolig som følge av overdose. En person er siktet for uaktsomt drap, men nekter straffskyld.

Tvillingenes foreldre har fortalt at døtrene hadde alvorlige helseproblemer, og at systemet sviktet dem.