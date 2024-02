Mann dømt for å ha knivranet apotek sist lørdag

De to siste månedene av straffen gjøres betinget, står det i dommen som ble avsagt av Romerike og Glåmdal tingrett onsdag.

Saken gikk som en tilståelsessak i tingretten onsdag, der han ga en uforbeholden tilståelse. Han ble også dømt i 2021 for et apotekran.

I dommen står det at den ansatte ved apoteket uleverte Oxycontin-tabletter til mannen i 20-årene i frykt for at han ville bruke en kjøkkenkniv som han hadde i lommen mot henne om hun nektet.

Retten mener det ikke er tvil om at siktede forsto hva han gjorde, og at han gjorde det for å få tak i tablettene.

Samtidig kom retten fram til at mannen varetektsfengsles i fire uker. I kjennelsen står det at mannen selv har sagt at han vil rane på nytt med kniv fram til han blir fengslet.

