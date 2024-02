Storoppsetning av «Les Misérables» til Norge i desember – men uten Jöback

Den populære svenske sangeren har for tiden en gjesterolle som Jean Valjean i en West End-oppsetning av den legendariske musikalen «Les Misérables» i London.

På en verdensturné kalt «Les Misérables – The Arena Spectacular» inntar Jöback samme rolle når oppsetningen inntar Sverige i januar 2025 for 15 forestillinger i tre byer. Det fikk mange norske publikummere til å håpe at han også ville bli å se i Norge måneden før.

Men mandag opplyste Martin Nielsen i Live Nation Norway at det ikke blir Peter Jöback som kommer til å stå på scenen i de seks forestillingene i Oslo Spektrum i desember.

Verdensturneen arrangeres i forbindelse med at musikalen feirer sitt 40-årsjubileum i 2025. Den er laget av Alain Boublil og Claude-Michel Schönberg og er den musikalen som er spilt lengst i verden.

Den bygger på Victor Hugos 1862-roman «De elendige» og handler om en fattig, landsens arbeider, Jean Valjean, som dømmes til mange års straffarbeid for å ha stjålet et brød. Etter frigivelsen opplever han suksess, men innhentes av fortiden.

«Les Misérables» er spilt i 53 land, er oversatt til 22 ulike språk og sett av over 130 millioner mennesker i 439 byer, ifølge omtalen.