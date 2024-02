Staten må betale oppreisning til kvinne som fikk MS etter vaksine

Trøndelag tingrett mener at staten ved Pasientskadenemnda er ansvarlig for at kvinnen fikk sykdommen og de økonomiske konsekvensene som følge av det.

Staten dømmes til å betale kvinnen 309.152 kroner i sakskostnader.

Snart ti år etter at kvinnen tok vaksinen, er hun 100 prosent ufør. Retten mener kvinnen har bevist at det er en årsakssammenheng mellom vaksinen og sykdommen.

– Saken skal hjemvises til Pasientskadenemnda for fastsettelse av årsakssammenheng mellom tap og skade, herunder størrelsen på det økonomiske tapet, heter det i dommen.

Kvinnen hadde en jobb tilknyttet det offentlige helsevesenet. I forbindelse med jobben tok hun en oppfriskningsdose av MMR-vaksinen mot meslinger, kusma og røde hunder.

Kort tid etter opplevde kvinnen sterke smerter i hodet og ryggen og ble sykmeldt. Året etter sa legene at kvinnen oppfylte kriteriene for muskelsykdommen MS.

