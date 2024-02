Equinor inngår 15-årig avtale med indisk selskap

Avtalen gjelder leveranser av flytende naturgass (LNG), med årlige leveranser av rundt 0,65 millioner tonn LNG fra 2026.

Deepak skal bruke denne gassen til å produsere ammoniakk, som er svært viktig i landbruk. Denne ammoniakken skal så brukes til gjødselproduksjon for det indiske markedet.

– Deepaks nye ammoniakkfabrikk har skapt ny gassetterspørsel i det voksende indiske markedet. Jeg er veldig glad for at vi har inngått denne avtalen med Deepak, sier direktør for gass og kraft Helge Haugane i Equinor.

Administrerende direktør Sailesh C. Mehta i Deepak er også glad for å ha inngått avtalen.

– For Deepak Fertilisers vil avtalen bidra til å utjevne global volatilitet, samt styrke lønnsomheten. Vi ser også fram til å utforske ytterligere samarbeid med Equinor, sier Mehta i en pressemelding.

