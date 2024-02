Bakterieutbrudd ved helsehus, sykehjem og sykehus i Oslo

Smitten, som først ble oppdaget ved Oslo universitetssykehus Ullevål i august i fjor, er påvist hos cirka 25 personer i Oslo i 2023 og hos cirka 40 personer så langt i 2024, skriver fagbladet.

VRE står for vankomycinresistente enterokokker. Dette er en gruppe bakterier som normalt finnes i tarmen hos mennesker og dyr.

Bakterien kan finnes i tarmen i måneder, opptil år, uten at man blir syk. Hvis bakterien forårsaker infeksjon, fører den oftest til urinveisinfeksjon, men andre infeksjoner kan også forekomme.

– Det er påvist smitte ved helsehus og sykehjem i Oslo kommune i tillegg til sykehus, sier smittevernoverlege Frode Hagen.

Han understreker at det foreløpig bare er noen veldig få tilfeller med sykdom, og at erfaring fra tidligere viser at det er veldig få personer som blir syke av denne smitten.

Hagen forteller at FHI jobber sammen med sykehusene og Oslo kommune for å få bedre oversikt over smitten.