Høyre: Feil å regne inn Ukraina-støtte i norsk forsvarsøkning

Høyres utenriks- og forsvarspolitiske talsperson og leder av Stortingets utenriks- og forsvarskomité, Ine Eriksen Søreide, sier til NTB søndag at Høyre har klare forventninger til at regjeringen legger fram en langtidsplan for Forsvaret med en kraftig opptrapping.

Reaksjonen kommer etter at statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) lørdag varslet at Norge vil sikre de største bevilgningene til Forsvaret etter andre verdenskrig i den kommende langtidsplanen.

Støre slapp nyheten da han talte under sikkerhetskonferansen i München.

– I tallene Støre presenterer over økningene i budsjettet siden han overtok, inngår mange milliarder kroner til militær støtte til Ukraina. Den støtten er det helt riktig og avgjørende at Norge gir, men det gir ikke et presist bilde å regne pengene inn som en økning av det norske forsvarsbudsjettet, sier Søreide søndag.